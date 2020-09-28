Germencik Kaymakamı Işık ve Belediye Başkanı Öndeş'ten öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yüz yüze eğitimin başladığı okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Işık ve Belediye Başkanı Öndeş'e, 7 Eylül İlkokulu'nu ziyaretlerinde, Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ile AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mustafa Bircan da eşlik etti.

Işık ve Öndeş, öğrencilere hediyeler verdi.

Kaymakam Ayhan Işık, öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.