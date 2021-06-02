Germencik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün tarlada devrilmesi sonucu, sürücü ağır şekilde yaralandı.
İlçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde Mürsel Doğan (55) yönetimindeki 09 NL 794 plakalı traktör, tarlada devrildi.
Çevredekilerce traktörün altından çıkarılan Mürsel Doğan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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