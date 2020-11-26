Germencik'te kamyonet bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Söke-Germencik otoyolu bağlantı noktasında, Ü.T'nin kullandığı 09 US 431 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine de 6 aylığına el kondu.
- Kaynak: AA
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