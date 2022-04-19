Germencik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi - Son Dakika
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Germencik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

19.04.2022 22:25
Germencik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Ortaklar Mahallesi'nde restoran işleten Orhan Taş, tarafından organize edilen etkinliğe, Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Gülenç, iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin önemine değinerek, hayırsever Taş'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi - Son Dakika


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