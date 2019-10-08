Son Dakika Haberleri: Germenicia Antik Kenti'ne tanıtım atağı
Son Dakika Güncel Germenicia Antik Kenti'ne tanıtım atağı

Germenicia Antik Kenti'ne tanıtım atağı

2 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bulunan Germenicia Antik Kentle ilgili film hazırlandığını söyledi.

Germenicia Antik Kenti'ne tanıtım atağı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bulunan Germenicia Antik Kentle ilgili film hazırlandığını söyledi.


Ünal, Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen 'Germenicia Antik Kenti Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Germenicia mozaiklerinin üzerindeki konutların tespit edileceğini ve dışındaki konutların ise sit alanından çıkarılacağını söyledi. Kahramanmaraş ve çevre illerinin turizminin gelişmesi için gerekli planlamanın yapılması gerektiğini belirten Ünal, bir sinema filmi de yapılacak Germenicia'nın Kahramanmaraş için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 2023 yılında 86 ülkeden 2 milyon ziyaretçi beklediklerini belirten Ünal, "Bugün aynı zamanda Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye ziyarete gelenleri bizim nereye getirmemiz lazım? Gaziantep'e de getirmemiz lazım. Zeugma, oradan nereye getirmemiz gerekiyor? Kahramanmaraş'a getirmemiz gerekiyor. Hatay'dan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri üzerinden Kapadokya ve Nevşehir'i içine alan büyük bir kültür turizm bölgesi ve planı yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye uzun bir süreden beri konuştuğumuz; deniz, kum, güneş turizminin dışına çıkmak zorunda" dedi.


Germenicia ile ilgili bir film hazırlandığını belirten Ünal, "Çünkü hikayesi olmayan hiçbir şeyi, hiç kimse satın almıyor. Yani evet bugün Germenicia ile ilgili ve Germenicia Antik Kentinin mozaiklerinin niteliği uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve sanatsal bir kıymete haiz. Ama eğer siz bunun duygusunu, bunun hikayesini dünya ile iletişim araçları aygıtlarıyla paylaşamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Şimdi Germenicia ile ilgili bir film hazırlatıyoruz. Önce bizim Germeniciayı bir tanıtmamız gerekiyor. Bu arada Germenicia'da evleri olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyenlere de buradan bir müjde vereyim, şimdi yeni kurul kararıyla sadece mozaik olan evler belirlenip onun dışındaki evler sit alanından çıkarılacak. Peki, biz bunu yerinde mi yapacağız? Bunu yerinde yapmayacağız. Bu mozaiklerin hepsini bir yere taşıyıp orada büyük bir müze inşallah oluşturacağız. Dediğim gibi önümüzde 2 tane fırsat alanı var. Bir tanesi Expo 2023, yurt dışına tanıtmak açısından, ikincisi de Expo 2025 inşallah. Yani Expo Kahramanmaraş ve Expo Gaziantep'le beraber biz yurt dışına da bu hikayeyi güzel bir şekilde anlatacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Gaziantep, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor
Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması: Terör örgütlerini temizleyeceğiz 1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 16:04:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germenicia Antik Kenti'ne tanıtım atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]