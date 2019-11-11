Gerze'de 20 bin fidan toprakla buluştu

Orman Bakanlığı tarafından "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu kampanya kapsamında Sinop'un Gerze ilçesinde 20 bin adet fidan toprakla buluştu.



Orman Bakanlığı tarafından "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan 11 milyon fidanın toprakla buluşturulma projesi, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirildi. Toplumun tüm kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını ve sevgisini arttırmanın yanında son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması maksadıyla yürütülen çalışmada Türkiye'nin dört bir yanında 11 milyon fidan toprakla buluştu. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, işçilerden denetimli yükümlülere kadar tüm kesimden herkesin katıldığı etkinlikte Sinop'un Gerze ilçesinde de saat 11.11'de sedir ağacı, kızılcık, dişbudak ve ceviz olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluştu. Orman Bakanlığının 10 bin tanesi Dikmen, 5 bin tanesi Suludüz Orman İşletme Müdürlüğü ve 5 bin tanesi Gerze Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere Gerze'ye toplam 20 bin adet fidan gönderdiği kaydedildi.



Gerze Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Hatıra Ormanı olarak adlandırılan birinci alanda, Gerze Halk Eğitim Merkezi, Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi ve Gerze Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve kurum amirleri başta olmak üzere vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. İkinci alana ise Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Kocakaya, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürü Tarık Tekin, Gerze'nin tüm adliye personelleri, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında çalışan yükümlüler ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü personeli binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Tüm adli personel ve yükümlülerin ortak çalışmasıyla oluşturulan alana "Adalet Ormanı" adı verilirken, bundan sonraki süreçte de fidanların bakım, onarım işlemlerinin denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapılacağı belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Kocakaya, "Sinop Denetimli Serbestlik Müdürü Tarık Tekin, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında çalışan yükümlüler, Gerze Adliyesi hakim savcı ve tüm personeli, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte burada Adalet Ormanı kuruyoruz. Sonraki süreçte adını Gerze Adliye Hatıra Ormanı yapmayı düşünüyoruz. Tabelasını da yaptıracağız, bundan sonraki süreçte de buranın bakımlarını Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yapacak" dedi.



Gerze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından danışman olarak görevlendirilen orman mühendisi Hafize Çoban, Saniye Duru ve Hasan Yavuz, dikilen fidanların hepsini tek tek kontrol edip, yanlış dikim olan fidanlar varsa bunların yeniden düzeltilip dikileceğini belirtti. Adalet Ormanı'nda denetim ve kontrollerin Gerze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılıp, işçiliğinin yükümlüler tarafından yürütüleceği kaydedildi. - SİNOP