Gerze'de AK Parti delege seçimleri - Son Dakika
Son Dakika Politika Gerze'de AK Parti delege seçimleri - Son Dakika

Gerze'de AK Parti delege seçimleri

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongresi kapsamında Gerze'de delege seçimini gerçekleştirdi.

Gerze'de AK Parti delege seçimleri, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongresi kapsamında Gerze'de delege seçimini gerçekleştirdi.


Köyler ve ilçe merkez mahalleleri için saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan seçimler Gerze AK Parti Merkez binasında gerçekleşti. AK Parti İlçe Teşkilatının toplam 4 bin 450 parti üyesi olduğu kaydedilirken, parti üyeleri 400 delege seçimi için sandık başına gitti. Bir sonraki yapılacak olan ilçe başkanlığı seçiminin 1 Ocak 30 Nisan arasında yapılacağı belirtildi.


AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir herkese teşekkürlerini sunarak yapılacak seçimlerin Gerze'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİNOP

AK Parti, Gerze, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti'ye geçti
Abdullah Gül'ün eniştesi, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacak İYİ Parti'li Kayseri İncesu ilçesi Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı

Son Dakika Haberleri
23:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor" - Son Dakika Haber
23:14 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
23:13 9. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika Haber
23:08 Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak - Son Dakika Haber
23:08 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika Haber
23:00 TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı - Son Dakika Haber
22:23 Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:22:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gerze'de AK Parti delege seçimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]