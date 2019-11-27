Son Dakika Haberleri: Geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı
Son Dakika Güncel Geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı - Son Dakika

Geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı

6 saat önce

Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri gibi 7 kilogram ağırlığında atık madde çıktı.

Geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı, System.String[]

Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri gibi 7 kilogram ağırlığında atık madde çıktı.

Pazartesi günü devriye gezen bir asker, 10 yaşındaki erkek geyiği Na Noi'nin kuzeyindeki Khun Sathan Milli Parkı'nda buldu. Khun Sathan Milli Parkı yetkilisi, ölen vahşi geyiğin midesinde 7 kilogram çöp bulunduğunu tespit etti. Ölü bulunan geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri, plastik ip parçaları, lastik eldiven ve küçük bir havlu çıktı. Yetkililer, geyiğin ölmeden önce uzun zamandır plastik yediğini belirtti.

Ulusal parktaki Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Direktörü Kriangsak Thanompun, "Bu plastikleri ölmeden önce uzun süre yediğini belirledik" dedi. Yetkililer, plastiklerin beslenme kanallarını tıkadığını belirterek olayla ilgili daha fazla soruşturma başlatılmasını bekliyor.

Yaşanan olay sosyal medyada da tepkilere neden olurken kullanıcılar, "Milli bir parka girdiğinizde çöplerinizi geri alın. Sorumluluk alın" dedi.

Öte yandan çevre grubu Greenpeace, plastik torbaların fazlaca kullanıldığı Tayland'da her yıl 75 milyar parça plastik poşetin tüketildiğini belirtti. Tayland Çevre Bakanı ise Eylül ayında yaptığı açıklamada, Tayland'daki büyük perakendecilerin Ocak 2020'den itibaren tek kullanımlık plastik poşetler üretmeyi bırakacağını belirtmişti.

(İHA)

Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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