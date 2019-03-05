Gezi Parkı Eylemleri Davasının Duruşma Tarihi Belli Oldu
45 dakika önce
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında aralarında Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında aralarında Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
, Can Dündar
, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora
'nın da bulunduğu 16 sanığın hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. İlk duruşma, 24 Haziran'da Silivri
'de yapılacak. Duruşmalar hafta boyunca sürecek. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddianame dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. 657 sayfalık iddianamede, aralarında 15 aydır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, üç aydır tutuklu olan hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu ile aralarında gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali
Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık yer alıyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede, bazı sanıkların "Mala zarar verme", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "İbadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "Nitelikli yağma" ve "Nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
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