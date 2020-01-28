Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmayı İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Sylvia M.C. Deepen, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, ABD, İsviçre ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, İngiltere Büyükelçiliği'nden Katie Lambert, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile bazı CHP ve HDP milletvekilleri de takip ediyor.

Yoklamanın ardından başlayan duruşmada, mahkeme başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) sanık Osman Kavala hakkında verdiği kararın gayriresmi tercümesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosu'na gönderildiğini, büronun da kararı mahkemeye gönderdiği belirterek, bürodan gelen üst yazıda kararın henüz kesinleşmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Duruşma, dosyaya giren evraka karşı sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonu sağladıkları belirtilerek, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bazı sanıkların da "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degˆis¸tirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle agˆırlas¸mıs¸ yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yagˆma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.