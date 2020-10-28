Gezmek için karantinadan kaçan şahıs yakalanarak yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu'da karantina süresi devam etmesine rağmen Daday ilçesine gezmeye giden şahıs, polis ekiplerinin uygulaması sırasında yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi. Şahsa, 3 bin 150 idari para cezası da kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da karantina süresi devam ederken gezmek için Daday ilçesine giden 29 yaşındaki B.D.Ç, polis ekiplerince yapılan uygulamada denetime takılarak GBT sorgulaması yapıldı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezdiği tespit edilen B.D.Ç. hakkında tutanak tutuldu ve karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanması sonrasında yurda yerleştirildi. - KASTAMONU