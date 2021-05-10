Gezmeye çıkan 14 yaşındaki iki arkadaşın cansız bedeni gölette bulundu - Son Dakika

Ortaköy ilçesi Gökler köyünde gezmek için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik'in, bisiklet ve kıyafetlerini kenarına bıraktıkları, serinlemek için girdikleri Bozkır Baraj Göleti'nde cansız bedenleri bulundu.

AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 8'inci sınıf öğrencisi olan Sevim ve sınıf arkadaşı Bektik'in cansız bedenlerine kıyının yakınında yaklaşık 3'er metre aralıklarla ulaşıldı. Oğullarının öldüğünün anlaşılması üzerine Döndü ve Ahmet Sevim ile Osman ve Yasemin Bektik çiftleri sinir krizi geçirdi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

İki çocuğun anne ve babasına hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. 5 kardeş olan Muhammet ile 3 kardeş olan Ahmet'in, evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Her iki çocuğun cansız bedeni de otopsi için Aksaray Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.