Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti
51 dakika önce
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:53 Kaynak: AA
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ghaylen Chaaleli'nin Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Tunuslu futbolcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.
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