GHI Dünya Kongresi Konya'da

11.05.2026 10:49
3. GHI Dünya Kongresi, 5-9 Temmuz 2027'de Konya'da küresel gıda sistemlerini tartışacak.

(İSTANBUL) - Global Harmonization Initiative (GHI) tarafından düzenlenecek 3. GHI Dünya Kongresi, 5-9 Temmuz 2027 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek.

"Değişen Bir Dünya İçin Uyumlaştırılmış Küresel Gıda Sistemleri" (https://www.ghiworldcongress.org/) temasıyla Konya'da düzenlenecek 3. GHI Dünya Kongresi'nde küresel gıda sistemlerinin geleceği bilimsel, düzenleyici ve sektörel boyutlarıyla ele alınacak."

GHI2027 Kongresi Bilim Kurulu Başkanı, GHI Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışma Grupları Başkanı Dr. Diana Bogueva, kongrenin bilim insanlarını, düzenleyici kurum temsilcilerini, politika yapıcıları, sektör liderlerini ve uluslararası kuruluşları bir araya getireceğini belirtti.

KÜRESEL GIDA SİSTEMLERİ DÖNÜŞÜYOR

Dr. Diana Bogueva, küresel gıda sistemlerinin iklim değişikliği, jeopolitik gelişmeler, değişen ticaret ilişkileri, yeni gıda teknolojileri ve tüketici beklentilerindeki dönüşüm nedeniyle kapsamlı bir değişim sürecinden geçtiğini ifade etti. Bu dönüşümün gıdanın üretiminden düzenlenmesine ve tüketimine kadar birçok alanı etkilediğini belirten Bogueva, gıda güvenliği, gıda güvencesi, sürdürülebilirlik ve farklı toplumların ihtiyaçlarına uygun gıda sistemleri konularının her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguladı.

"BİLİM TEMELLİ VE ADİL BİR UYUM ARAYIŞI"

Kongrenin temel sorusunun, küresel gıda sistemlerinin bilim temelli, adil, duyarlı ve geleceğin risklerine hazırlıklı biçimde nasıl uyumlaştırılabileceği olduğunu aktaran Dr. Diana Bogueva, 3. GHI Dünya Kongresi'nin yalnızca akademik tartışmaların yürütüleceği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda uygulanabilir çözüm yollarının geliştirileceği uluslararası bir platform olacağını söyledi.

Dr. Diana Bogueva, kongrede üst düzey genel oturumlar, tematik toplantılar ve disiplinlerarası paneller düzenleneceğini belirterek, katılımcıların gıda sistemlerinde uluslararası uyumun halk sağlığının korunmasına, sürdürülebilir ve adil ticaretin desteklenmesine ve gıda sistemi dayanıklılığının artırılmasına nasıl katkı sağlayabileceğini tartışacağını kaydetti.

YAPAY ZEKA, YENİ GIDALAR VE GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ GÜNDEMDE OLACAK

Dr. Bogueva, kongrede mevcut gıda sistemi sorunlarının yanı sıra geleceğin düzenleyici gündemini şekillendiren yeni alanların da ele alınacağını bildirdi. Yeni gıdalar, nutrasötikler, yapay zekanın gıda güvenliği alanındaki kullanımı ve gıda güvenliği kültürü gibi uluslararası uyum gerektiren başlıklar kongrenin öne çıkan konuları arasında yer alacak.

GHI Dünya Kongresi'nin akademi, araştırma kurumları, düzenleyici otoriteler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör arasında daha güçlü iş birlikleri geliştirmeyi amaçladığını belirten Bogueva, kongrenin küresel gıda sistemleri yönetişiminin geleceğine katkı sunacak önemli bir buluşma olacağını ifade etti.

KONYA, ULUSLARARASI BİR BİLİMSEL BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 5-9 Temmuz 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek kongre, Türkiye'nin gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, bilimsel iş birliği ve uluslararası politika diyaloğu alanındaki görünürlüğüne de katkı sağlayacak. Beş gün sürecek kongrede, farklı ülkelerden uzmanlar küresel gıda sistemlerinin geleceğini çok boyutlu biçimde değerlendirecek.

Kaynak: ANKA

