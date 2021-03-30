Ghislaine Maxwell hakkında bir kişi daha "çocuk istismarı" şikayetinde bulundu - Son Dakika
BBC

Ghislaine Maxwell hakkında bir kişi daha "çocuk istismarı" şikayetinde bulundu

30.03.2021 06:02
Ghislaine Maxwell hakkında bir kişi daha

Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanıp intihar eden Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'e yönelik bir suçlama daha yapıldı.

Cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde yatan Ghislaine Maxwell'e yönelik iki yeni suçlama daha yapıldı.

Suçlamaya konu eylemin yapıldığı dönemde 18 yaşından küçük olduğunu belirten bir kişinin şikayeti üzerine Maxwell'in dosyasına çocuğun cinsel istismarına aracılık yapmak ve cinsel istismar için tuzak kurmak suçlamaları da eklendi.

Böylece Maxwell'le ilgili şikayette bulunan mağdurların sayısı dörde çıkmış oldu.

ABD'de cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein'in sevgilisi olan Ghislaine Maxwell, Temmuz 2020'de tutuklanmıştı. Şu an New York'ta bir cezaevinde olan Maxwell'in davası bu yılın Temmuz ayında başlayacak.

Son yapılan suçlamalara yönelik henüz avukatlarından bir açıklama gelmedi.

Maxwell'e yöneltilen suçlamalar ne?

Maxwell'e yöneltilen son iki suçlama, 2001-2004 arası yıllara ait.

Bundan önce dosyasında altı adet benzer suçlama vardı. Bunların dördü 1994-1997 arasında Jeffrey Epstein'in 14 yaşındaki çocukların cinsel istismarında aracı olma suçları; diğer ikisi ise 2016'ya ait "yalancı şahitlik" suçlarını kapsıyor.

2016 yılına ait ifadede Maxwell, Epstein'in "reşit olmayan kızlarla uygunsuz durumlarına" dair hiçbir tanıklığının olmadığını iddia etmiş; "Jeffrey'nin reşit olmayan kızlarla uygunsuz durumlarına dair asla bir şey görmedim." demişti.

Jeffrey Epstein'in eve gelen masözleri, rıza dışı birlikteliğe zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı vermişti:

"Evde bulunduğum tüm süre boyunca, böyle bir durumu görmedim, duymadım, şahit olmadım ve hatta bana böyle olayın yaşandığı bildirilmedi."

Maxwell ifadesinde, Epstein'e ait evlerde çalışması için 18 yaşın altında kimseyi tutmadığını veya toplu bir cinsel birliktelik içinde olmadığını da iddia etti.

Yapmadığını iddia ettiği bu altı suçlamada suçlu bulunursa Maxwell, 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Bir dönem Epstein'in kız arkadaşı olan ve daha sonra, Epstein'ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu iddia edilen Maxwell, Epstein'in Temmuz 2019'da gözaltına alınmasından bu yana kamuoyu önünde görülmüyordu ve yeri bilinmiyordu.

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein'in New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren bir iddianame hazırlamıştı.

Suçlamaları kabul etmeyen Epstein, Ağustos 2019'da Manhattan'da tutulduğu hücrede kendisini öldürmüştü.

Ghislaine Maxwell kimdir?

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

Ghislaine Maxwell hakkında bir kişi daha çocuk istismarı şikayetinde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, New York, Taciz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ghislaine Maxwell hakkında bir kişi daha 'çocuk istismarı' şikayetinde bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

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