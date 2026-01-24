GİB, Sosyal Medya Harcamalarını İzliyor - Son Dakika
GİB, Sosyal Medya Harcamalarını İzliyor

24.01.2026 17:43
GİB, sosyal medyada lüks harcamaları takip ediyor, 573 milyon lira ceza kesti.

(ANKARA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiğini belirterek, "Beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapmış ve sonucunda 573 milyon lira ceza kesmiştir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı GİB'in, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımlarının risk analizine tabi tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan ve beyan edilen gelirlerle örtüşmeyen harcama ve servet unsurlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanarak, "Sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar Başkanlığımız tarafından risk analizine tabi tutulmaktadır" denildi.

Bu kapsamda yapılan incelemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapmış ve sonucunda 573 milyon lira ceza kesmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumun artırılmasının temel hedefler arasında yer aldığı belirtilerek, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edeceği" kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

17:40
17:02
16:50
16:21
14:43
14:39
