GİBTÜ’de Ortadoğu ve Türkiye’nin hedefleri masaya yatırıldı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), “Türkiye’nin 21. Yüzyıl Hedefleri ve Ortadoğu’da Barış” başlıklı önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, küresel gelişmeler, bölgesel çatışmalar ve Türkiye’nin rolü çok boyutlu şekilde ele alındı. Programda yapılan konuşmalar, hem akademik hem de siyasi perspektiften dikkat çekici değerlendirmelere sahne oldu.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ROLÜ VE BARIŞ VİZYONU ELE ALINDI

Programın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitelerin sadece bilim üretim merkezleri değil, aynı zamanda küresel meselelerin tartışıldığı önemli platformlar olduğunu vurguladı. Günümüz dünyasında barış ve istikrarın sağlanması için güçlü vizyon ve uluslararası iş birliğinin şart olduğunu belirten Demir, Türkiye’nin tarihsel birikimi ve stratejik konumuyla bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

MALKOÇ’TAN ORTADOĞU VE KÜRESEL SİYASETE DAİR ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Konferansta konuşan 2. ve 3. Dönem Kamu Başdenetçisi Avukat Şeref Malkoç, Türkiye’nin 21. yüzyıldaki hedeflerini kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirdi. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için adalet, insan hakları ve güçlü diplomasinin önemine dikkat çeken Malkoç, bölgedeki çatışmaların tarihsel ve siyasi arka planına ilişkin görüşlerini paylaştı. Küresel güç dengeleri ve bölgesel krizlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten Malkoç, Türkiye’nin bu süreçte aktif bir rol üstlendiğini vurguladı.

GENÇLERE ÇAĞRI VE GELECEK VURGUSU

Konuşmasında gençlere de seslenen Malkoç, Türkiye’nin geleceğinin bilinçli ve donanımlı nesillerle şekilleneceğini ifade etti. Öğrencilerin kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini belirten Malkoç, bölgesel barışın sağlanmasında güçlü bir toplum yapısının önemine dikkat çekti. Program, soru-cevap bölümünün ardından katılımcılara hediye takdimiyle sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü