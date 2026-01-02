Gıda İhracatı 2025'te Azaldı - Son Dakika
Ekonomi

Gıda İhracatı 2025'te Azaldı

02.01.2026 20:36
Tarım, gıda ve içecek ihracatı 2025'te yüzde 1,02 azalarak 24,79 milyar dolara geriledi.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, 2025'in 11 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,02 azalışla 24,79 milyar dolara geriledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin 2025 Kasım sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı 2025 Ocak-Kasım döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,02 azalarak 24,79 milyar dolara indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 22,83 artışla 20,52 milyar dolar oldu.

Sektör söz konusu dönemde 4,27 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri ise yüzde 8,8 artarak ton başına 1422 dolara yükseldi.

Kasım 2025 ihracatı ise 2024'ün aynı ayına göre yüzde 0,95 azalışla 2,59 milyar dolar oldu.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Yılın 11 ayında sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 3,24 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Bu grubu 3,23 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 2,05 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 5,1 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken bunu, 2,88 milyar dolarla bitkisel yağ, 2,19 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürün iç fındık

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün, iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 972 milyon doları aştı. Onu, 958 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, 798 milyon dolarla buğday unu izledi.

İthalatta ilk sırada 1,59 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,13 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı, 1,08 milyar dolarla dane mısır takip etti.

Irak, Almanya ve ABD ilk üçte

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 2,99 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 1,84 milyar dolarla Almanya, 1,63 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye ihracat bu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 7,17 artarken, Irak'a yüzde 3,01 ve Almanya'ya yüzde 8,63 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 2,88 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 2,04 milyar dolarla Brezilya ve 1,71 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

