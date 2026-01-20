Gıda Krizi: Parasızlık Sorunu - Son Dakika
Politika

Gıda Krizi: Parasızlık Sorunu

20.01.2026 16:18
CHP'li Sarıbal, Türkiye'de gıda krizi yaşandığını ve parasızlık nedeniyle gıdaya erişmenin zorlaştığını belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, " Türkiye'de insanların parasızlık nedeniyle yeterli ve dengeli ürüne ulaşamadığını" ifade etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Türkiye'de bir gıda krizi yaşandığını savunan Sarıbal, eskiden gıda ürünlerinin raflarda, bakkalda veya fırında olmaması durumunda gıda krizinin konuşulduğunu şimdi ise memleketin her tarafını marketlerin sardığını, raflarda ve pazarlarda ürünlerin yerini aldığını ancak bu ürünleri alacak bir gelire sahip olmayan geniş bir toplum kitlesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Vatandaşların karınlarını doyurmak için bayat ekmek ve pazarda arta kalan ürünleri almak durumunda kaldığını dile getiren Sarıbal, "Vatandaşlarımız, artık sağlıklı ürünü düşünmüyor. Sadece gıdaya ulaşmaya çalışıyor. Çünkü insanlarımız parasızlık nedeniyle yeterli ve dengeli ürüne ulaşamıyor. Dolayısıyla büyük bir kriz var. Bu krizin açık adı parasızlıktır." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, 2003 yılında Türkiye'de kişi başına buğday üretiminin 285 kilogram iken bugün üretimin 202 kilograma düştüğünü, buna karşın nüfusun 64 milyondan 86 milyona çıktığını aktardı.

Sarıbal'ın ardından CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da Zonguldak ve çevresindeki çevre sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ta ciddi bir çevre kirliliği bulunduğunu dile getiren Ertuğrul, balıkçı ağlarına takılan çöpleri gösterdi.

Kaynak: AA

