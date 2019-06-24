Son Dakika Haberleri: Gıda ürünlerimiz “yeni dünya”da…
Son Dakika Ekonomi Haber

Gıda ürünlerimiz “yeni dünya”da…

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'ne 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç eden, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD'nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı'na 39 firma ile çıkarma yaptı.

Gıda ürünlerimiz “yeni dünya”da…, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'ne 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç eden, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD'nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı'na 39 firma ile çıkarma yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 
Fancy Food, İhracat, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Iyeoka, Türk kahvesi eşliğinde konser verdi "ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup! Trump'ın İran tehdidi blöf çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 01:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gıda ürünlerimiz “yeni dünya”da…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]