Gıdaların raf ömrünü uzatan "nano-kil katkılı ambalaj" lisanslandı - Son Dakika

Gıdaların raf ömrünü uzatan "nano-kil katkılı ambalaj" lisanslandı

06.01.2021 17:07
Gıdaların raf ömrünü uzatan

Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (SUNUM) geliştirilen patentli, gıdaların raf ömrünü uzatan "nano-kil katkılı gıda ambalaj" teknolojisi, TreeT BUBA Tarım ve Teknoloji şirketi tarafından lisans altına alındı.

Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (SUNUM) geliştirilen patentli, gıdaların raf ömrünü uzatan "nano-kil katkılı gıda ambalaj" teknolojisi, TreeT BUBA Tarım ve Teknoloji şirketi tarafından lisans altına alındı.

Sabancı Üniversitesi açıklamasına göre, bilim insanları 20 yıldır özellikle ambalajlara odaklanarak, gıdaların bozulmasını engellemenin alternatif yollarını ararken Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Hayriye Ünal ve ekibi, bu çok yönlü ambalaj ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı işlevler kazandırılmış kil nanotüpleri içeren bir ambalaj filmi geliştirdi.

SUNUM Araştırmacısı Hayriye Ünal'ın yürütücülüğünde, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Yusuf Menceloğlu ve Fevzi Çakmak Cebeci ile Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMER) Araştırmacısı Serkan Ünal'ın danışmanlığında geliştirilen ve ABD, Türkiye ve 5 farklı Avrupa ülkesinde patent belgesi alan bu teknoloji, BUBA Ventures'ın tarım şirketi olan TreeT BUBA Tarım ve Teknolojileri AŞ tarafından lisanslandı.

TreeT BUBA Tarım ve Teknoloji şirketine lisanslanan patent için TÜBİTAK Patent Lisans çağrısına (1516) yapılan proje başvurusu ise TÜBİTAK tarafından başarılı görüldü ve desteklenen 14 proje arasında yer aldı. İmzalanan lisanslama sözleşmesi ile önümüzdeki dönemde gıdaların raf ömrünü uzatan ambalaj filmleri tüketicinin kullanımına sunulacak.

Bozulmaya sebep olacak gazların içeri girmesini engelliyor

Geliştirilen ambalaj malzemesi gıdaların bozulmalarını önlemeyi hedefliyor. Nano-kil içerikli ambalaj filmi, meyve ve sebzelerden salınan ve bozulmalarına neden olan gazları absorbe edebiliyor.

Ayrıca bu ambalaj filmleri anti-bakteriyel ajanlar ile katkılandırıldığında gıdaların üzerindeki bakteri oluşumu engelleniyor. Nano-kilin ambalaj içinde olması bir bariyer özelliği sağlıyor, bozulmaya sebep olacak gazların içeri girmesini engelliyor.

Yapılan çalışmalar, buzdolabında dahi çabuk bozulabilen domates, çilek, yeşillikler, muz ve tavuk gibi gıdaların, geliştirilen ambalaj filmleri ile paketlendiğinde raf ömürlerinin belirgin şekilde arttığı ortaya koydu.

"Kaliteyi artıracak teknolojileri keşfederek bünyemize katıyoruz"

Ünal, araştırmaları sonucunda ortaya çıkan ambalaj filmleri ile ilgili, "Bu tür aktif ambalajlar sayesinde gıda güvenliğine katkı sağlayabilir, bozulma kaynaklı ekonomik zararı azaltarak gıda israfını önleyebilir, bütçelere katkı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Treet Genel Müdürü Mustafa Tamer ise, "Tarım Teknolojilerini bünyemize katarak Türkiye'de örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Tarımın dijital dönüşümünden faydalanacak bir yatırım modeli hayata geçiriyoruz. Verimliliği ve kaliteyi artıracak teknolojileri keşfederek bünyemize katıyoruz. Treet BUBA Tarım ve Teknoloji şirketi bu alanda Türkiye'de öncü bir girişim olarak Tarım girişimlerinin ve bu girişimlere yapılacak olan yatırımların önünü açamaya devam edecektir." bilgilerini verdi.

Sabancı Üniversitesi, araştırma, Lisans, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gıdaların raf ömrünü uzatan 'nano-kil katkılı ambalaj' lisanslandı - Son Dakika


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