"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi - Son Dakika

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, kağıttan sonra çöpe en fazla ekmek atıldığını bildirdi.

Şen, ziraat odasında düzenlediği toplantıda, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesini tanıttı.

Herkesin ekmeğe sahip çıkması gerektiğini belirten Şen, "Fiyatı yükselince insanlar ekmeğin değerini bilecek. Buğdayda üretim azalınca sokağa atılan her ekmeğin değeri daha da iyi anlaşılacak. Pahalı olan bir şey çok değerli oluyor. Ekmeğin kıymetini bilmiyoruz. Kağıttan sonra çöpe en fazla ekmek atıldığını görüyoruz. Dönüşümde değerlendirilmeden çöplerde ziyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.