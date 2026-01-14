Gider, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gider, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Gider, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

AK Parti'li Gider, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Gider, fotoğrafların arkasındaki "emeğe" işaret etti.

Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafına dair konuşan Gider, "Çanakkale yangını dehşetti. Söndürenin yaşadığı da dehşet, ajansların çalışması da dehşetti. Çünkü o yangının içindesin, onu uzaktan çekemezsin. Akılla izah edilecek bir gün değildi. Ben oradaydım, o yüzden taraflı oy kullanmış olabilirim. Fotoğraf da güzeldi, hakkını yemeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

AA fotomuhabirlerinin çektiği fotoğrafların "çok güzel" olduğunu söyleyen Gider, "Zaten taşrada en ciddi çalışan ekip Anadolu Ajansı'dır. Yıllarca idarecilik yaptım, şimdi de siyaset yapıyorum, ekipler gerçekten hem özverili çalışıyor hem de Anadolu Ajansı seçerken iyi seçiyor. Fotoğrafların hepsi çok iyi. Milyonda kaçtır bunları yakalama ihtimalin? Hepsinin emeğine sağlık, müthiş." dedi.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.