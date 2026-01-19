GİDOSK\'tan Kış Yürüyüşü Etkinliği

Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK) Dereli ilçesindeki Göksu travertenlerine kış yürüyüşü etkinliği yapıldı.

GİDOSK'tan yapılan açıklamaya göre, katılımcılar Kulakkaya Yaylası'nın Çağman Obası'ndan başlayarak Göksu travertenlerine uzanan kış rotasında yürüdü. Giresun dağlarının panoramik olarak izlenebildiği yürüyüşte katılımcılar bazı noktalarda bir metreyi bulan karla kaplı parkurda ilerledi.

Ordu, Samsun ve Trabzon'dan gelen doğaseverlerin de katılım sağladığı yürüyüş, Dereli ilçesinde Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken Göksu travertenlerinde fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, Giresun'un doğal güzelliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya, doğa sporlarını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, traverten yürüyüşüne katkı sunan Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yürüyüşe katılan Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, Giresun'un doğal güzelliklerine hayran kaldığını ve bölgenin kış manzaralarından çok etkilendiğini ifade ederek, GİDOSK'a teşekkürlerini iletti.