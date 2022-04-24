Gine'de "Lassa Ateşi" vakası tespit edildi - Son Dakika
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Gine'de "Lassa Ateşi" vakası tespit edildi

24.04.2022 07:49
Gine'de "Lassa Ateşi" vakası tespit edildi

Gine'nin güneyinde bir kişide "Lassa Ateşi" tespit edildiği duyuruldu.

Gine'nin güneyinde bir kişide "Lassa Ateşi" tespit edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gueckedou bölgesinde, 20 Nisan'da, 17 yaşındaki bir kişide Lassa Ateşi tespit edildiği ve hastanın tedavi altına alındığı bildirildi.

Hastanın temaslı olduğu kişilerin de gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şimdilik kimsede hastalığın belirtilerine rastlanmadığı kaydedildi.

Kanamalı bir hastalığa neden olan Lassa virüsü, Ebola ve Marburg virüsüyle aynı aileden gelse de bu iki virüse nazaran daha hafif geçiyor.

Batı Afrika'da görülen Lassa virüsü kemirgen idrarı veya dışkısı, kontamine gıda veya ev eşyaları ile temas yoluyla insanlara bulaşıyor.

Virüs, insanlar arasında da enfekte kişinin kanı, idrarı, dışkısı ya da vücut salgılarıyla yayılıyor.

Virüse yakalananlarda ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilere rastlanıyor. Şiddetli vakalar da ise ağız, burun, vajina veya gastrointestinal kanalda kanama görülebiliyor.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa Ateşine ilk kez 1969'da Nijerya'nın Lassa kentinde rastlanmıştı.

Nijerya'da sık sık Lassa Ateşi salgınına rastlanırken, hastalık şubat ayında İngiltere'de bir kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Nijerya, Lassa, Nisan, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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