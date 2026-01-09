Giresun Balıkçı Barınağı İnşaatında İlerleme! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Balıkçı Barınağı İnşaatında İlerleme!

09.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'daki yeni balıkçı barınağında inşaatın fiziki gerçekleşme oranı %81'i geçti.

Giresun'da inşa edilen yeni balıkçı barınağı inşaatında genel fiziki gerçekleşme oranının yüzde 81'i geçtiği bildirildi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, barınakla ilgili başlatılan inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Barınağın mendirek uzunluğunun 935 metre olduğuna işaret eden Yılmaz, toplam alan büyüklüğünün ise 85 bin metrekare olduğunu aktardı.

Yılmaz, barınağın 200 balıkçı teknesi kapasitesine sahip olacağını, ayrıca 500 bin kasa kapasiteli soğuk hava deposu da yer alacağını ifade etti.

Barınağın tamamlandığında kentin önemli ticaret merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dev projenin inşasında genel fiziki gerçekleşme oranı yüzde 81'i geçti. Proje kapsamında antifer blok dökümü ve yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Rıhtım inşaatlarına ise başlanıyor. Türkiye'nin en büyük balıkçı barınaklarından biri olacak olan Giresun Balıkçı Barınağı, bölgedeki balıkçılık sektörüne büyük katkı sağlayacak."

Yılmaz, barınağın balıkçı teknelerinin güvenli bir şekilde barınmasının yanı sıra, su ürünleri işleme ve depolama tesisleri, balık hali, sosyal tesisler ve diğer ticari alanlar gibi birçok olanağı da bünyesinde barındıracağını vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Balıkçı Barınağı İnşaatında İlerleme! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:29:12. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Balıkçı Barınağı İnşaatında İlerleme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.