Giresun Barosu "İkra Nur Tirsi" soruşturmasına müdahil oldu - Son Dakika

Giresun Barosu "İkra Nur Tirsi" soruşturmasına müdahil oldu

Giresun Barosu, Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil olduğunu bildirdi.

Giresun Barosu, Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil olduğunu bildirdi.

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Barodan yapılan yazılı açıklamada, Baro Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu Koordinatörü Elvan Şahin ile Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu Başkanı Zülal Kuyrukluoğlu'nun, İkra Nur Tirsi hakkında başlatılan soruşturma dosyasına baronun müdahillik talebini içeren dilekçesini, Bulancak Adliyesi'ne sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Küçük İkra Nur'un vefatı ile sonuçlanan bu olayda sorumluluğu bulunan herkesin yasalar önünde gereken karşılığı bulması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadesine yer verildi.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde, 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde dere içerisinde bulunmuştu.

İkra Nur'un cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün, köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.

Bulancak, İkra Nur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Barosu 'İkra Nur Tirsi' soruşturmasına müdahil oldu - Son Dakika

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