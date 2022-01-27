Giresun'da kadınlar ürettiklerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor - Son Dakika

Giresun'da kadınlar, yöresel ürünler pazarında ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Belediye öncülüğünde kurulan "Sınırlı Sorumlu Giresun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" üyesi kadınlar yöresel tatları belediye tarafından Çınarlar Mahallesi'nde bulunan yöresel ürünler pazarında satışa sunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şenlikoğlu, kendilerine her türlü desteği sağladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmeleri ve istihdama katılmaları için kadın kooperatifi kurduk. Biz, kadının elinin değdiği her ürünün güvenilir olacağına inanıyor, kadınlarımızın güvenle üretebilmesi için de onlara gerekli destekleri sağlıyoruz. Bir anlamda da hem öğrenmeye hem de üretmeye teşvik ediyoruz."