Giresun'da 28 Farklı Senaryo ile Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

13.11.2025 10:37
Giresun'da, olası afet durumlarına hazırlık amacıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatında 28 farklı senaryo canlandırıldı. AFAD ve diğer kurumların katılımıyla düzenlenen tatbikatta, deprem ve yangın senaryolarıyla acil durum yönetimi test edildi.

(GİRESUN) - Giresun'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı deprem tatbikatında, olası afet durumlarına karşı ekiplerin hazırlıklarını pekiştirmesi için 28 farklı senaryo canlandırıldı.

Giresun'da düzenlenen deprem tatbikatında senaryo gereği Sivas Akıncılar merkezli 6.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Giresun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından koordine edilen tatbikatta; depremin Giresun, Bulancak ve Keşap'ta hasar oluştuğu, Giresun şehir merkezinde yerle bir olmuş ve ağır hasarlı binaların bulunduğu, ölü ve yaralıların olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, AFAD tarafından tüm ekiplere çağrı geçildi. Çağrının ardından AFAD Merkezi, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında toplandı.

AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda 372 personel, 46 araç, 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata Giresun Belediyesi de Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Hıdımoğlu başkanlığında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü'nden oluşan üç ekibiyle katılım sağladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlar ve STK'ların katıldığı tatbikatta 28 farklı senaryo canlandırıldı.

Hıdımoğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak olası bir afet için hazırlıklı olunmasının gerektiğini, bu anlamda da tatbikatların büyük önem taşıdığını söyledi. Hıdımoğlu, depreme dayanıklı sağlam yapılar inşa edilmesi konusunda da belediye olarak çok sıkı denetim içerisinde olduklarını bildirdi.

Öte yandan bir başka tatbikatta ise senaryo gereği Hükümet Konağı A Blok birinci katta çıkan yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı. Bu tatbikata Giresun Belediyesi adına İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kaynak: ANKA

