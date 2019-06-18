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Giresun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

7 dakika önce

Giresun'un Espiye ilçesinde kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesinde kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Şahinyuva köyünde, evinin yakınındaki kiraz ağacına çıkan Ayhan Kuruca (58), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Kuruca, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08 Kaynak: AA
Espiye, Giresun, Güncel
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