Giresun'da arazi kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Giresun'da arazi kavgası: 2 yaralı
6 saat önce
Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de A.Ö. ile arazi anlaşmazlığı bulunan S.Ş. ve H.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, ruhsatsız tabancayla H.Ş. ve S.Ş'yi yaraladı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:48 Kaynak: AA
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