Giresun'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Giresun'da bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra ilçesi Günügüzel köyünde, Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında 11 Nisan saat 20.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Öte yandan, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen ve Kutluca köylerinde de daha önce alınan kararlar doğrultusunda karantina uygulanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:14 Kaynak: AA
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