Giresun'da Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri hazırlandı
2 saat önce
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" hazırlandı.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:00 Kaynak: AA
Şube Müdürlüğünce "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" hazırlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
12. Bölge Müdürlüğünce Giresun Şube Müdürlüğü görevlileri, Giresun'un Alucra
, Çamoluk
ve Şebinkarahisar
ilçelerinde 12-15 Haziran arasında "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" çalışmaları gerçekleştirdi.
Arazide 3 gün süren çalışma sonucu yöredeki yaban hayvanları tek tek kayıt altına alınırken, hayvanlara ait görüntüler objektiflere yansıdı.
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