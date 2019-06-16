Son Dakika Haberleri: Giresun'da Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri hazırlandı
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Giresun'da Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri hazırlandı

2 saat önce

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" hazırlandı.

Giresun'da Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri hazırlandı, System.String[]
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" hazırlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünce Giresun Şube Müdürlüğü görevlileri, Giresun'un Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde 12-15 Haziran arasında "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" çalışmaları gerçekleştirdi.
Arazide 3 gün süren çalışma sonucu yöredeki yaban hayvanları tek tek kayıt altına alınırken, hayvanlara ait görüntüler objektiflere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:00 Kaynak: AA
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