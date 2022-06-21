İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun'da dere kenarında hamile kadın cesedi bulundu! Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi... - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.