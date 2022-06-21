İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun'da dere kenarında hamile kadın cesedi bulundu! Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi... - Son Dakika