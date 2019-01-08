Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Giresun'un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Giresun'un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şebinkarahisar ilçe genelindeki tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Dereli ilçe merkezi ve köylerdeki Temel Eğitim okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Liselerde eğitime devam edilecek olup, ortaöğretim taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır. Çamoluk ilçesinde, köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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