Giresun'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Giresun'un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Giresun
'un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şebinkarahisar
ilçe genelindeki tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Dereli
ilçe merkezi ve köylerdeki Temel Eğitim okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Liselerde eğitime devam edilecek olup, ortaöğretim taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır. Çamoluk
ilçesinde, köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır" denildi. - GİRESUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak