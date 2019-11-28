Giresun'da etkili yağış
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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.
Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sosyal medya hesabından yaşanan şiddetli yağış ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece özellikle Görele-Çavuşlu istikametinde meydana gelen aşırı yağış sonucu, Çavuşlu Beldemiz ve Aralıkoz, Çatak, Yalıköy ve Eserli gibi bazı sahil köylerimizde heyelan ve su baskını olayları meydana geldi. Gerekli tespitleri yaptık, yol açma ve temizleme çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı. - GİRESUN
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