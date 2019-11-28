Son Dakika Haberleri: Giresun'da etkili yağış
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da etkili yağış - Son Dakika

Giresun'da etkili yağış

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.

Giresun'da etkili yağış, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.


Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sosyal medya hesabından yaşanan şiddetli yağış ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece özellikle Görele-Çavuşlu istikametinde meydana gelen aşırı yağış sonucu, Çavuşlu Beldemiz ve Aralıkoz, Çatak, Yalıköy ve Eserli gibi bazı sahil köylerimizde heyelan ve su baskını olayları meydana geldi. Gerekli tespitleri yaptık, yol açma ve temizleme çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Çavuşlu, Görele, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
"Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en güzel örneği Giresun'da gerçekleşti İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:00:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da etkili yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]