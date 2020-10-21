Giresun'da evinde ürettiği sahte içkiyi iş yerinde sattığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde evinde sahte içki üreterek iş yerinde sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçede bir kişinin evinde ürettiği sahte içkileri iş yerinde sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, S.A'nın evinde ve aracında yaptıkları aramada 30 litre etil alkol, 2 litre el yapımı rakı, 500 mililitre anason yağı, 2 dinamit lokumu, 2 mekanik fünye ve dinamit fitili ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.