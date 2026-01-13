Giresun'da Kar Engeli: 367 Köy Yolu Kapandı

(GİRESUN) - Giresun'da kar nedeniyle 367 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Don ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile 9 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Giresun'da yeniden etkisini artıran yoğun kar yağışı, il genelinde ulaşımı ve eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı ilçe ve okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu sabaha ilişkin verilere göre; il genelinde bulunan 548 köyden 367'sinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Toplam 7 bin 412 kilometrelik yol ağında ulaşım sağlanamıyor.

Şebinkarahisar'daki hiçbir köye ulaşılamıyor

Kar yağışının en yoğun hissedildiği ilçe Şebinkarahisar oldu. İlçeye bağlı 62 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. Şebinkarahisar'ı 58 kapalı köy yolu ile Bulancak izlerken, Merkez ilçe ve Alucra'da 38'er, Dereli'de 34, Çamoluk'da 27, Piraziz'da 22, Yağlıdere'de 21, Espiye'de 21, Keşap'ta 15, Güce'de 13, Doğankent'te 10, Tirebolu'da 5, Çanakçı'da ise 3 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Kapanan yolların açılması için 20 greyder, 7 yükleyici, 19 kanal kazıcı, 2 kar bıçaklı kamyon ve diğer destek araçlarıyla birlikte toplam 58 iş makinesi aktif olarak sahada yol açma çalışmalarına katılıyor. Giresun Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ile don ve buzlanma riski nedeniyle bugün Merkez ilçe ile Alucra, Bulancak, Dereli, Doğankent, Görele, Güce, Keşap, Piraziz ve Yağlıdere'de eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.