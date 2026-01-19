Giresun'da Kar Trenine Eğlenceli Kayak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun'da Kar Trenine Eğlenceli Kayak

Giresun\'da Kar Trenine Eğlenceli Kayak
19.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bir grup, kamyonetle yapılan 'kar treni' eğlencesiyle karın keyfini çıkardı.

GİRESUN'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından bazı kişiler, kar çilesini eğlenceye dönüştürdü. Yaylada 15 kişilik arkadaş grubu, kamyonete bağlanan uzun ip üzerine tutturulan şambrellere oturup, kaydı. Grup, o ana ilişkin görüntüleri, sanal medya hesaplarından 'kar treni' başlığıyla paylaştı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Giresun'da bir arkadaş grubu yaylalara çıkarak, karın keyfini çıkardı. Deniz seviyesinden 1450 metre yüksekteki Paşakonağı Yaylası'na gelen grup, seyirlik manzara eşliğinde kayak yapmak istedi. Macera tutkunları, bir kamyonetin arkasına bağlanan uzun bir ip üzerine şambrel ve naylonlarını yerleştirdi. Şambrel ve naylonlara oturup, ipe tutunan 15 kişi, kamyonetin hareketiyle karlı yolda metrelerce kaydı. Yayladaki eşsiz doğada unutulmaz gün geçiren grubun karın keyfini doyasına çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Grubun neşesi, yol kenarında kendilerini izleyenler tarafından alkışlarla desteklendi. Grubun sanal medyadan 'kar treni' başlığıyla yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Giresun, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Kar Trenine Eğlenceli Kayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:18:00. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Kar Trenine Eğlenceli Kayak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.