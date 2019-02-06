Giresun'da Kenevir Üretimi Talebi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kenevir ekim alanları içerisine Giresun'un da alınması için girişimlerde bulunduklarını ve konuyu yakından takip ettiklerini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kenevir ekim alanları içerisine Giresun'un da alınması için girişimlerde bulunduklarını ve konuyu yakından takip ettiklerini bildirdi.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 19 ilde kenevir ekimine izin verildiğini belirtti.



Söz konusu iller arasında Giresun ile iklim ve aynı coğrafi şartları taşıyan Ordu, Samsun ve Rize'nin bulunduğuna işaret eden Öztürk, Giresun'un da kapsam içerisine alınması için sivil toplum kuruluşları, odalar ve vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını kaydetti.



Kenevir üretiminin Giresun'da da gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduklarını ve konuyu yakından takip ettiklerini aktaran Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile bir görüşme yaptık. Sayın Bakanımız kenevir ekimi ile ilgili talebimizi dikkate alacağını belirtti. Bu girişimlerimizle Giresun'da da kenevir ekimine izin verilmesinin en kısa sürede gerçekleşeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.



Öztürk, kenevir üretiminin Giresun'da da gerçekleşmesinin yöre ekonomisine önemli kazanımlar sağlayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Tekstil, ilaç ve kimyevi birçok alanda hammadde özelliği taşıyan kenevirin ilimizde ekilmesi, bölge ticari hayatına önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyim. İnşallah Giresun'un bu konuda diğer iller arasındaki yerini alacak. Bunun için çalışacağız ve konuyu yakinen takip edeceğiz."

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