Giresun'da Okullarda Eğitime Kar Engeli
47 dakika önce
Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Giresun
'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bulancak
ilçesinde Yalıköy
Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine 1 gün ara verildiği belirtildi. Espiye
ilçesine bağlı Ericek
, Avluca, Yeniköy
, Güzelyurt
köylerindeki okullar ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Keşap
ilçesine bağlı Çamlıca
Köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitimlerine 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Alucra
ve Çamoluk
ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğleden sonra izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: AA
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