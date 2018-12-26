Son Dakika Haberleri: Giresun'da Okullarda Eğitime Kar Engeli

Giresun'da Okullarda Eğitime Kar Engeli

47 dakika önce

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Giresun'da Okullarda Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine 1 gün ara verildiği belirtildi.

Espiye ilçesine bağlı Ericek, Avluca, Yeniköy, Güzelyurt köylerindeki okullar ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Keşap ilçesine bağlı Çamlıca Köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitimlerine 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Alucra ve Çamoluk ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğleden sonra izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: AA

Yalıköy, Bulancak, Giresun, Güncel
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