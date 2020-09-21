Giresun'da pazarda fındık fiyatı haftaya 24 liradan başladı - Son Dakika

Giresun'da pazarda fındık fiyatı haftaya 24 liradan başladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fiyatının yeni haftaya 24 liradan başladığını bildirdi.

Giresun'da pazarda fındık fiyatı haftaya 24 liradan başladı, System.String[]

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fiyatının yeni haftaya 24 liradan başladığını bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon pazarda fındık fiyatının üreticinin tavrına göre şekillendiğini belirtti.

Pazarda oluşan rakamın üreticileri tatmin etmediğini ve serbest piyasaya az miktarda ürün inişinin bunun kanıtı olduğunu kaydeden Karan, çiftçilerde fiyatın daha da artması beklentisinin bulunduğunu aktardı.

Bu sezon güç ve kontrolün üreticide olduğunu vurgulayan Karan, "Dünya fındık üretim ve ihracatının lideri biz isek alıcılar fındık fiyatlarını arz ve talebe göre biraz daha artırsın ki hem üretici kazansın hem de sanayici ve ihracatçı kazansın. Sonuçta fındıktan ülkemize giren her bir dolar ekonomimize katma değer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Karan, çiftçilerin kafasında 30 lira rakamının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serbest piyasada fındık fiyatı sanayicinin ve TMO'nun stoklarında belli miktarda ürün olmasına rağmen bu fiyatı gördü. Üretici fındık fiyatı serbest piyasanın altında kalan TMO'ya ürün götürmüyor. Üreticilerin 25 lira üzeri ve 30 lira fındık fiyatı beklentisi içerisine girmesi gayet normal, makul."

Toprak Malzemeleri Ofisi, fındık fiyatları, Ziraat Odası, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da pazarda fındık fiyatı haftaya 24 liradan başladı - Son Dakika Ekonomi

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