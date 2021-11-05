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Giresun'da selde zarar gören alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı - Son Dakika

Giresun'da selde zarar gören alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı

05.11.2021 17:03
Giresun'da selde zarar gören alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı

Giresun'da geçen yıl yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören kırmızı benekli alabalık popülasyonunun artırılması için derelere 25 bin yavru balık bırakıldı.

Giresun'da geçen yıl yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören kırmızı benekli alabalık popülasyonunun artırılması için derelere 25 bin yavru balık bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 22 Ağustos 2020'de yaşanan selde derelerde zarar gören kırmızı benekli alabalık popülasyonunu desteklemek amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce 2020 yılında 28 bin yavru kırmızı benekli alabalığın salındığı, bu yıl da 25 bin yavrunun derelere bırakıldığı aktarıldı.

Belirlenen program kapsamında Vali Enver Ünlü'nün katılımıyla merkeze bağlı İnişdibi köyünde de dereye 5 bin yavru salımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca, 2011-2020 yılları arasında Giresun'un muhtelif derelerine 608 bin doğal alabalık yavrusu, Şebinkarahisar ilçesi Toplu Konak Göleti'ne 75 bin Abant alabalığı olmak üzere toplam 683 bin balık salımı gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da selde zarar gören alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da selde zarar gören alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı - Son Dakika
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