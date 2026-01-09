Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Giresun'un Görele ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramada, kaleşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
