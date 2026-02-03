Giresun'da, şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.
Atatürk Meydanı'nda şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantada kıyafet olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?