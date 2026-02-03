Giresun'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
Giresun'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Giresun\'da Şüpheli Valiz Patlatıldı
03.02.2026 11:16
Giresun'da Atatürk Meydanı'nda bir şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içinden kıyafet çıktı.

Atatürk Meydanı'nda şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantada kıyafet olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Giresun, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

