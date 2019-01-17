Son Dakika Haberleri: Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

6 dakika önce

Giresun'da etkili olan kar yağışı ölümlü kazana neden oldu.

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Giresun'da etkili olan kar yağışı ölümlü kazana neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece etkisini arttıran kar yağışı sonrası Espiye ilçesine bağlı Demircili köyünden Keşap ilçesine bağlı Kirazlı köyüne hareket halindeki 28 YC 822 plakalı araç sürücüsünün karlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Kazada, yaralı olarak çıkartılan F.C. ve M.Ç. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine araçtan yaralı olarak çıkartılan S.T. ise Giresun Ada Hastanesinde tedavi altına alındı. Araçta bulunan evli ve iki çocuk babası Abdullah Yavuz kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinden Giresun Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Yavuz'un cansız bedeni ön otopsisi yapılmak üzere Espiye Devlet Hastanesin morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin kazada yaralananların ilk ifadesinde araç sürücüsü hakkında beyan vermedikleri ve sürücü tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Araç, Giresun, 3. Sayfa
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