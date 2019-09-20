Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ali Erturan yönetimindeki 28 NH 300 plakalı otomobil, Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Tamdere köyü Kanlı Han mevkiside kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Sürücü Erturan ile araçta bulunan Ayla Erturan, Ali Ozkurt ve Leyla Tukuc yaralandı.

Yaralılar Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun, Dereli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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