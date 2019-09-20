Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:06 Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ali Erturan yönetimindeki 28 NH 300 plakalı otomobil, Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Tamdere köyü Kanlı Han mevkiside kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Sürücü Erturan ile araçta bulunan Ayla Erturan, Ali Ozkurt ve Leyla Tukuc yaralandı.
Yaralılar Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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