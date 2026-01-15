Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, ikametlerinde bulunan S.T, O.K, M.K, A.A, E.D. ve E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?