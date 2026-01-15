Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, ikametlerinde bulunan S.T, O.K, M.K, A.A, E.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.