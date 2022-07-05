Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, 146 kök kenevir bitkisi, el yapımı ruhsatsız tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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