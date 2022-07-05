Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

05.07.2022 19:09
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda H.B isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, 146 kök kenevir bitkisi, el yapımı ruhsatsız tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tirebolu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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