Son Dakika Haberleri: Giresun'da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Giresun'da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Giresun'da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslar ile Espiye Devlet Hastanesine getirildi. İlk müdahaleleri yapılan 20 öğrenciden 10'u ambulanslar ile Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer öğrencilerin tedavileri ise ilçe hastanesinde sürüyor. - GİRESUN

Giresun, Ericek, Espiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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